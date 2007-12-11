Демкоалиция объявила о недоверии обслуге ”Рады”

Коалиция демократических сил объявила о недоверии руководству электронной системы голосования «Рада».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил член фракции НУ-НС Юрий ЛУЦЕНКО сегодня журналистам в Верховной Раде.

«Во время голосования по избранию Юлии ТИМОШЕНКО премьер-министром произошли специальные, по нашему глубокому убеждению, вмешательства в компьютерную систему «Рада». Доказательством этого являются многочисленные свидетели, как голосовал господин ОМЕЛЬЧЕНКО, а он голосовал «за», как голосовал ДЕНЬКОВИЧ, а он голосовал «за». Кроме того, есть многочисленные свидетельства, как депутат от Партии регионов вырвал ключевую, 226-ю, карточку у председателя Верховной Рады», - подчеркнул Ю.ЛУЦЕНКО.

По его словам, искусственность вмешательства в результаты голосования подтверждается «тем вандализмом, который сейчас происходит на рабочем месте председателя Верховной Рады, где вырваны микрофоны, все электронные кабели и фактически уничтожено рабочее место».

«Мы от имени коалиции высказываем недоверие техническому руководству электронной системы «Рада» и не верим ее результатам. Эта система была настроена на 225 голосов и только показывала разные фамилии народных депутатов, которые должны были стать жертвой этого обмана», - подчеркнул Ю.ЛУЦЕНКО.

Представитель НУ-НС подчеркнул, что коалиция не будет доверять результатам электронного голосования до того момента, пока не будет изменено техническое руководство этого проекта.

Ю.ЛУЦЕНКО подчеркнул, что в соответствии с регламентом Верховной Рады, в рамках незакрытого вопроса об избрании премьер-министра коалиция может определить другой способ голосования, если эту инициативу поддержат 150 депутатов.