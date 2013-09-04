Клюев построит под Киевом элитную ”Рублевку”

Во втроник, 3 сентября, он подтвердил, что действительно покупает компанию ”Танталит”, говорится в сюжете ТСН.

Последняя известна тем, что владеет участком в Межигорье, в частности, частью резиденции президента. Сейчас там строят еще и вертолетную площадку, поле для гольфа. А в дальнейшем, заверил Клюев, там вырастут элитные дома. Их будут продавать всем желающим.

Сама же компания обошлась нардепу в 146 млн грн. Однако, утверждает он, кроме земли и недвижимости, получил долги, которые превышают стоимость покупки. Соглашение подписали еще 22 августа. Но его еще должен одобрить Антимонопольный комитет. Перед покупкой, говорит Сергей Клюев, он лично советовался с Виктором Януковичем, и тот дал согласие на такое соседство.

Хотя депутат называет покупку бизнесовой, а не политической. В частности, обещает, что все сделки с Администрацией будут прозрачными. И завышать или занижать цену на аренду для главы государства он не будет. Но, говорит, не откажется, если президент или Администрация будут арендовать другую недвижимость.

”Сейчас Администрация президента арендует небольшую площадь для официальных приемов. Эту площадь я не вижу оснований менять. Если в Администрации президента возникнет желание еще что-то взять в аренду, менеджмент с большим удовольствием это сделает. Но пока вопросов не возникало”, - заверил Клюев.