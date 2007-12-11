Тимошенко говорит, что Ющенко готов опять внести ее кандидатуру

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО готов во второй раз внести в ВР представление по кандидатурам премьер-министра и министров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила кандидат на должность премьер-министра, лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО сегодня журналистам в Верховной Раде.

«Президент сказал, что он готов второй раз внести представление по кандидатурам премьер-министра и министров. Он видел, что эти 227 голосов у коалиции есть, и все проголосовали «за», - пояснила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она уверена, что фальсификация результатов электронного голосования произошла, в том числе и потому, что Партия регионов боится «назначения нового генерального прокурора, нового министра внутренних дел».

По ее словам, в настоящее время председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК инициирует проведение встречи Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с лидерами всех парламентских фракций.

Лидер БЮТ также предположила, что следующее голосование по утверждению премьер-министра может состояться после встречи депутатов с Президентом.

В свою очередь, депутат от фракции «Наша Украина – Народная самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО уточнил, что спикер Верховной Рады А.ЯЦЕНЮК мог бы продолжить работу парламента с 16.00. «Но он этого не может сделать только потому, что за это время Партия регионов фактически уничтожила рабочее место председателя Верховной Рады», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Он добавил, что на рабочем месте главы ВР поломаны микрофоны, отключено питание и выдернуты все коммуникационные кабели и шнуры.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада не поддержала кандидатуру Ю.ТИМОШЕНКО на должность премьера – “за” проголосовали 225 депутатов.

По словами представителей коалиции, сегодня во время голосования за назначение Ю.ТИМОШЕНКО на должность премьера не сработали карточки депутатов от БЮТ Ивана ДЕНЬКОВИЧА и Ярослава ФЕДОРЧУКА, а также депутата от НУ-НС Александра ОМЕЛЬЧЕНКО. Кроме того, член фракции Партии регионов Владислав ЛУКЬЯНОВ изъял из системы голосования карточку председателя ВР Арсения ЯЦЕНЮКА.