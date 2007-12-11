Омельченко насел на главного инженера системы «Рада»

Член фракции «Наша Украина – Народная самооборона» Александр ОМЕЛЬЧЕНКО требует письменного объяснения от главного инженера электронной системы «Рада» о сбое в компьютерной системе.

Как сообщает сайт Razom, депутат сказал: «До сих пор нам не объясняют, что происходит с этой системой. Я не исключаю, что диверсии и дальше будут продолжаться».

А.ОМЕЛЬЧЕНКО считает, что в системе «Рада» запрограммировали такой сбой, который голосует только 225 карточек депутатов.

Он также напомнил, что во время первого голосования сегодня о назначении Юлии ТИМОШЕНКО на должность премьер-министра его карточка не сработала, а во время второго (о возвращении к голосованию за назначение Ю.ТИМОШЕКО) он очень долго держал кнопку для голосования, однако досадный инцидент произошел с карточкой его коллеги по коалиции.

«Все те, у кого карточки не сработали, уже написали заявления, которые переданы председателю ВР», - сообщил А.ОМЕЛЬЧЕНКО.