Регионалы ждут, что в коалиции появятся ”надсмотрщики с кнутом”

Народный депутат, член парламентской фракции Партии регионов Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО называет «детским лепетом» заявления представителей коалиции о сбоях в системе «Рада».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Партии регионов.

По словам В.КОЛЕСНИЧЕНКО, система «Рада» сработала безупречно. Он считает, что после повторного голосования, когда на табло вновь зажглась цифра «225», говорить о сбоях в системе просто несерьезно. «Иное дело, что результаты голосования не нравятся представителям помаранчевой коалиции, и они постараются во время перерыва устроить «обструкцию» тем народным депутатам, которые проголосовали против», - отметил В.КОЛЕСНИЧЕНКО.

«Сейчас, в ходе перерыва, они угрозами «додавят» своих народных депутатов. Вполне возможно, что при повторном голосовании за спинами тех депутатов, которые первый раз проголосовали против, будут стоять надсмотрщики с кнутом и следить за «свободным» волеизъявлением подведомственных депутатов», - не исключил депутат-«регионал».

Как сообщалось, по словами представите лей коалиции, сегодня во время голосования за назначение Юлии ТИМОШЕНКО на должность премьера не сработали карточки депутатов от БЮТ Ивана ДЕНЬКОВИЧА и Ярослава ФЕДОРЧУКА, а также депутата от НУ-НС Александра ОМЕЛЬЧЕНКО. Кроме того, член фракции Партии регионов Владислав ЛУКЬЯНОВ изъял из системы голосования карточку председателя ВР Арсения ЯЦЕНЮКА.