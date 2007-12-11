Коалиция утверждает, что система «Рада» была запрограммирована на 225 голосов

Демократическая коалиция будет настаивать на голосовании сегодня в парламенте без системы “Рада”, поскольку она была запрограммирована на 225 голосов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в интервью журналистам народный депутат Владимир ФИЛЕНКО (БЮТ).

Он отметил, что представители коалиции настаивают на создании комиссии, которая выяснит ситуацию, сложившуюся во время голосования.

В.ФИЛЕНКО утверждает, что система «Рада» была запрограммирована на 225 голосов. По его словам, сначала эта запрограммированная на 225 голосов система не учла голосов Александра ОМЕЛЬЧЕНКО (НУ-НС) и Ивана ДЕНЬКОВИЧА (БЮТ), а затем, при следующем голосовании – за возвращение к голосованию по кандидатуре Юлии ТИМОШЕНКО - была исключена из голосования карточка председателя ВР Арсения ЯЦЕНЮКА и не сработала карточка Ярослава ФЕДОРЧУКА (БЮТ).

В.ФИЛЕНКО отметил, что коалиция будет настаивать на том, чтобы сегодня состоялось голосование по кандидатуре Ю.ТИМОШЕНКО на должность премьер-министра Украины. Он отметил, что это голосование должно пройти без системы «Рада». В частности, по его словам, это может быть голосование поднятием рук или голосование «по списку», то есть при зачитывании фамилии народный депутат говорит, он «за» или «против».

В.ФИЛЕНКО также сообщил, что сейчас происходит заседание Согласительного совета. Он подчеркнул, что неуместны заявления относительно необходимости повторного внесения кандидатуры Ю.ТИМОШЕНКО на должность премьер-министра Украины.