Партия регионов очень удивилась неудачному голосованию за Тимошенко

Народный депутат от Партии регионов Анна ГЕРМАН опровергает обвинение представителей Блока Юлии Тимошенко в адрес Партии регионов о блокировании депутатских карточек и называет позором для Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО голосование по кандидатуре премьер-министра.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение А.ГЕРМАН выразила сегодня журналистам в Верховной Раде.

«Когда у них (коалиции демократических сил – УНИАН) что-то не получается, тогда они обвиняют в этом Партию регионов. Почему-то мы виноваты в каждой их внутренней неудаче», – сказала А.ГЕРМАН.

Депутат напомнила, что сегодня фракция Партии регионов согласилась изменить повестку дня, отдав приоритет избранию премьер-министра Украины.

«Мы пошли на уступку. Они три часа не могли собраться, и у них опять ничего не вышло», - добавила она.

А.ГЕРМАН также сообщила, что неудачное голосование за избрание Ю.ТИМОШЕНКО премьер-министром стало неожиданностью для фракции Партии регионов.

По мнению А.ГЕРМАН, развитие дальнейшей ситуации будет зависеть от прагматичности позиции В.ЮЩЕНКО. «Если Президент поймет, что это дорога в никуда, что они подставили Президента на такой скандал, то он сейчас сделает все, чтобы далее процедура осуществлялась в соответствии с законом. Он поймет, что нужно объединять парламент и Украину. Если Президент этого не поймет после такого позора, который они ему сделали, нужно будет снова ждать до весны», - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада не поддержала кандидатуру Ю.ТИМОШЕНКО на должность премьера – “за” проголосовали 225 депутатов.

Народный депутат от БЮТ Богдан ГУБСКИЙ обвинил фракцию Партии регионов в сознательном блокировании карточек депутатов фракций, входящих в коалицию демократических сил.