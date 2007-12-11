Плющ: Кто украл карточку для голосования?
14:21, 11 декабря 2007Политика
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Кулуары бурлят
|Иван Плющ
"Голосовали все. Сначала карточка Омельченко не сработала, а потом "регионы" забрали карточку Яценюка", - сказал Луценко.
Вместе с тем представитель БЮТ Богдан Губский сказал, что "Регионы" заблокировали карточку Яценюка "непосредственно перед голосованием".
По его мнению, Генпрокуратура должна разобраться в правомерности этого поступка.
После этого в кулуары Верховной Рады вышел возмущенный Иван Плющ с вопросом: "Кто украл карточку для голосования".
На вопрос голосовал ли он за избрание Тимошенко премьером, депутат сказал, что не голосовал.
На уточняющий вопрос "почему", Плющ ответил: "Это мое дело!".
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