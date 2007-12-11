Плющ: Кто украл карточку для голосования?

Один из лидеров НУ-НС Юрий Луценко обвиняет Партию регионов в том, что они изъяли карточку Арсения Яценюка.

"Голосовали все. Сначала карточка Омельченко не сработала, а потом "регионы" забрали карточку Яценюка", - сказал Луценко.

Вместе с тем представитель БЮТ Богдан Губский сказал, что "Регионы" заблокировали карточку Яценюка "непосредственно перед голосованием".

По его мнению, Генпрокуратура должна разобраться в правомерности этого поступка.

После этого в кулуары Верховной Рады вышел возмущенный Иван Плющ с вопросом: "Кто украл карточку для голосования".

На вопрос голосовал ли он за избрание Тимошенко премьером, депутат сказал, что не голосовал.

На уточняющий вопрос "почему", Плющ ответил: "Это мое дело!".

Украинская правда