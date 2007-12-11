Верховная Рада не назначила Тимошенко премьер-министром (дополненная)

Верховная Рада Украины не назначила лидера БЮТ Юлию ТИМОШЕНКО на должность премьер-министра.

Как передает корреспондент УНИАН, “за” принятие соответствующего решения проголосовали 225 народных депутатов из 227-ми, зарегистрированных в сессионном зале.

Не принимали участия в голосовании три фракции – Партии регионов, КПУ и Блока Литвина.

При этом «за» избрание Ю.ТИМОШЕНКО не проголосовал один депутат от фракции БЮТ и один депутат от фракции НУ-НС.

Народные депутаты из фракций НУ-НС и БЮТ заявили о том, что не сработали две карточки для голосования, в частности, члена НУ-НС Александра ОМЕЛЬЧЕНКО. После этого был поставлен на голосование вопрос о возвращении к голосованию по кандидатуре Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом фракция Партии регионов заблокировала трибуну ВР.

«За» возвращение к голосованию по кандидатуре Ю.ТИМОШЕНКО вновь проголосовали только 225 народных депутатов.

После этого между Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и председателем Верховной Рады Арсением ЯЦЕНЮКОМ состоялся разговор, после чего они вышли из сессионного зала. Перед этим А.ЯЦЕНЮК по требованию двух фракций объявил получасовой перерыв в работе парламента. Какие именно фракции требовали перерыв, неизвестно.

В сессионном зале остаются народные депутаты.

Ю.ТИМОШЕНКО через правительственную ложу вышла в тот коридор, где размещен кабинет председателя Верховной Рады.