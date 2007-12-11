Ющенко внес кандидатуру Еханурова на должность министра обороны

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО внес кандидатуры Юрия ЕХАНУРОВА на должность министра обороны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он объявил сегодня на заседании Верховной Рады.

В настоящее время на трибуне парламента выступает лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО, которая является кандидатом на должность премьер-министра Украины.

Ее кандидатуру также внес В.ЮЩЕНКО в сессионном зале.

Народный депутат, член фракции БЮТ Андрей ШЕВЧЕНКО называет неожиданным представление Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО на назначения Юрия ЕХАНУРОВА на должность министра обороны.

Такое мнение он высказал в эксклюзивном комментарии УНИАН.

«Мне кажется, что внесением кандидатуры Ю.ЕХАНУРОВА Президент хотел сказать, что в Министерстве обороны будет его человек, лояльный к нему и преданный лично ему. Я также думаю, что это плата Юрию Ивановичу за многолетнюю личную преданность Президенту», - сказал А.ШЕВЧЕНКО.

Депутат не смог уточнить, исходило ли такое предложение Президента из пожеланий министра обороны в прежнем составе правительства Анатолия ГРИЦЕНКО.

«Теперь возникает вопрос о дальнейшей перспективе А.ГРИЦЕНКО. Мне интересно было бы услышать: это было его пожелание в пользу работы в парламенте или у Президента изменилось видение будущей судьбы А.ГРИЦЕНКО», - пояснил он.