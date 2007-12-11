Тимошенко назвала главный приоритет деятельности нового правительства

Кандидат на должность премьер-министра Украины Юлия ТИМОШЕНКО главным приоритетом деятельности нового правительства называет проведение в государстве глубоких и четких реформ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня в Верховной Раде, выступая перед депутатами.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что новое правительство должно заниматься не только текущей работой, а делать все возможное для проведения значительных преобразований в Украине. В частности, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что реформы должны быть проведены в законодательной, пенсионной, социальной сферах.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что новому правительству также необходимо приложить все усилия для создания благоприятного инвестиционного климата и снижения налогов.

«Мы сможем сделать все, чтобы это осуществить», - заверила она.

Ю.ТИМОШЕНКО выразила убеждение, что команда, которая придет в Кабинет министров, полностью отвечает этим требованиям.