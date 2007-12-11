Ющенко предложил совершенно неожиданного министра обороны

12:45, 11 декабря 2007
Политика
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Президент находится в сессионном зале

Юрий Ехануров после заседания политсовета НСНУ. Киев, 1 августаПрезидент Украины Виктор ЮЩЕНКО внес кандидатуру Юрия ЕХАНУРОВА на должность министра обороны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он объявил сегодня на заседании Верховной Рады.

В настоящее время на трибуне парламента выступает лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО, которая является кандидатом на должность премьер-министра Украины.

Ее кандидатуру также внес В.ЮЩЕНКО в сессионном зале.

 

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