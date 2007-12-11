У Луценко возвращение в МВД вызывает ”разноплановые эмоции”

Юрию Луценко становиться министром внутренних дел есть смысл лишь в том случае, если будет изменено руководство Генеральной прокуратуры Украины, - об этом он лично сообщил в комментарии "5 каналу".

На вопрос корреспондентки "5 канала" - будет ли он министром внутренних дел, - Юрий Луценко прямого ответа не дал. Отметил лишь, что у него по этому поводу "разноплановые эмоции": "Скажу откровенно, что у меня здесь разноплановые эмоции. С одной стороны, я хотел бы вернуться, чтобы почистить министерство от коррупционеров, которые опять принесли нафталиновый запах Кучмы в коридоры МВД массово, беспардонно и цинично продолжая те недобрые времена. А с другой стороны, я прекрасно понимаю, что эта должность не принесет мне ни морального, ни профессионального счастья. Это тяжелая работа и часто неблагодарная".