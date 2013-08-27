Мельник может скрываться в России - СМИ
Экс-ректор налоговой академии Петр Мельник может скрываться в России.
Об этом сообщает "Сегодня"со ссылкой на источник в Министерстве внутренних дел.
Как пишет издание, в МВД пока не хотят говорить в какой стране скрывается Мельник, но на просьбу назвать хотя бы первую букву из ее названия, источник сказал: "Страна на Р, и это не Румыния".
Источник также подтвердил предположение, что после заявления Захарченко экс-ректор может сбежать.
В Центре общественных связей МВД от официальных комментариев отказались.
Как сообщал УНИАН, сегодня министр внутришних дел Украины Виталий Захарченко заявил, что правоохранительные органы установили место нахождения экс-ректора Национального университета Государственной налоговой службы Петра Мельника и готовятся к его задержанию и экстрадиции в Украину