Мельник может скрываться в России - СМИ

Об этом сообщает "Сегодня"со ссылкой на источник в Министерстве внутренних дел.

Как пишет издание, в МВД пока не хотят говорить в какой стране скрывается Мельник, но на просьбу назвать хотя бы первую букву из ее названия, источник сказал: "Страна на Р, и это не Румыния".

Источник также подтвердил предположение, что после заявления Захарченко экс-ректор может сбежать.

В Центре общественных связей МВД от официальных комментариев отказались.

Как сообщал УНИАН, сегодня министр внутришних дел Украины Виталий Захарченко заявил, что правоохранительные органы установили место нахождения экс-ректора Национального университета Государственной налоговой службы Петра Мельника и готовятся к его задержанию и экстрадиции в Украину