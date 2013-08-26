Глава МИД Японии попросил отменить спецпошлины на авто
Япония обеспокоена введением Украиной спецпошлин на импортные авто.
Япония обеспокоена введением Украиной спецпошлин на импортные автомобили.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня на брифинге в Киеве министр иностранных дел Японии Фумио Кисида.
«Что касается специальных импортных пошлин, то мы сняли этот вопрос во время встречи, поскольку он касается нашей страны в контексте, который существует в рамках ВТО, и попросили пересмотра этого вопроса», - сказал Кисида.
Справка УНИАН. 14 марта 2013 года Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о введении специальных пошлин на импорт автомобилей в размере 6,46% на автомобили с объемом двигателя свыше 1000 куб. см, но не более 1500 куб. см, и 12,95% на автомобили с объемом двигателя свыше 1500 куб. см, но не более 2200 куб. см.
Спецпошлины вводятся сроком на 3 года.