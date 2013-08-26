Глава МИД Японии попросил отменить спецпошлины на авто

Япония обеспокоена введением Украиной спецпошлин на импортные автомобили.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня на брифинге в Киеве министр иностранных дел Японии Фумио Кисида.

«Что касается специальных импортных пошлин, то мы сняли этот вопрос во время встречи, поскольку он касается нашей страны в контексте, который существует в рамках ВТО, и попросили пересмотра этого вопроса», - сказал Кисида.

Справка УНИАН. 14 марта 2013 года Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о введении специальных пошлин на импорт автомобилей в размере 6,46% на автомобили с объемом двигателя свыше 1000 куб. см, но не более 1500 куб. см, и 12,95% на автомобили с объемом двигателя свыше 1500 куб. см, но не более 2200 куб. см.

Спецпошлины вводятся сроком на 3 года.