Кожара объяснил главе МИД Японии, почему Украина ввела пошлины на авто

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал министр иностранных дел Украины Леонид Кожара на брифинге после встречи со своим японским коллегой Фумио Кисида.

“Вопрос о введении Украиной импортных пошлин на авто обсуждался. Я проинформировал моего японского коллегу о причинах применения импортных пошлин. Я проинформировал также моего коллегу о том, что Украина будет соблюдать свои обязательства перед Всемирной торговой организацией (ВТО), в том числе относительно импорта автомобилей. Все меры протекционистского характера, принимаемые в последнее время украинской стороной, вызваны прежде всего чрезвычайно беспокоящим негативным сальдо внешней торговли, которое достигла Украина в прошлом году”, - подчеркнул Кожара.

В то же время он заметил, что такие меры принимались в ответ на импортные ограничения со стороны других стран. По словам Кожары, такие меры носят временный характер.

“В случае, если Украина подпишет Соглашение об ассоциации и Соглашение о зоне свободной торговли с Европейским Союзом, то такие меры фактически будут сниматься автоматически”, - подчеркнул Кожара.