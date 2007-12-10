Партия регионов настаивает на Мартынюке по двум причинам

Фракция Партии регионов будет настаивать на кандидатуре представителя Коммунистической партии Украины Адама МАРТЫНЮКА на пост первого заместителя председателя Верховной Рады.

Как сообщает пресс-служба фракции, об этом заявил народный депутат от Партии регионов Михаил ЧЕЧЕТОВ.

М.ЧЕЧЕТОВ назвал недемократичными условия коалиции относительно того, какую кандидатуру они хотят видеть на должности первого вице-спикера, в частности, их нежелание видеть на этом посту представителя компартии.

Позицию фракции ПР относительно поддержки кандидатуры А.МАРТЫНЮКА М.ЧЕЧЕТОВ объяснил демократичностью Партии регионов а также значительным политическим опытом А.МАРТЫНЮКА. «Мы считаем целесообразным отдать такое право Компартии. А также полагаем, что Адам МАРТЫНЮК – опытнейший человек,» – отметил народный депутат.

Также, по его словам, фракция ПР будет настаивать на том, чтобы сначала парламент избрал свое руководство, а потом рассматривал вопрос относительно премьер-министра и Кабинета министров.

«Мы за то, чтобы все шло согласно украинскому законодательству, Конституции и регламенту. Это наша принципиальная позиция», – цитирует М.ЧЕЧЕТОВА пресс-служба фракции Партии регионов.