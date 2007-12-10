Партия регионов настаивает на Мартынюке по двум причинам

18:06, 10 декабря 2007
Политика
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Чечетов озвучил "принципиальную позицию"

Чечетов
Фракция Партии регионов будет настаивать на кандидатуре представителя Коммунистической партии Украины Адама МАРТЫНЮКА на пост первого заместителя председателя Верховной Рады.

Как сообщает пресс-служба фракции, об этом заявил народный депутат от Партии регионов Михаил ЧЕЧЕТОВ.

М.ЧЕЧЕТОВ назвал недемократичными условия коалиции относительно того, какую кандидатуру они хотят видеть на должности первого вице-спикера, в частности, их нежелание видеть на этом посту представителя компартии.

Позицию фракции ПР относительно поддержки кандидатуры А.МАРТЫНЮКА М.ЧЕЧЕТОВ объяснил демократичностью Партии регионов а также значительным политическим опытом А.МАРТЫНЮКА. «Мы считаем целесообразным отдать такое право Компартии. А также полагаем, что Адам МАРТЫНЮК – опытнейший человек,» – отметил народный депутат.

Также, по его словам, фракция ПР будет настаивать на том, чтобы сначала парламент избрал свое руководство, а потом рассматривал вопрос относительно премьер-министра и Кабинета министров.

«Мы за то, чтобы все шло согласно украинскому законодательству, Конституции и регламенту. Это наша принципиальная позиция», – цитирует М.ЧЕЧЕТОВА пресс-служба фракции Партии регионов.

 

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