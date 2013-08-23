Защита Тимошенко требует передать в ВСУ заявление о пересмотре приговора

Как сообщил УНИАН адвокат Тимошенко Александр Плахотнюк, соответствующее заявление было направлено сегодня в Высший спецсуд.

Плахотнюк объяснил, что уже истекли все сроки изучения судьей заявления, поэтому защита требует от суда дать ответ будет или нет передано на рассмотрение в Верховный Суд их заявление.

Как сообщал УНИАН, 1 августа защита Тимошенко подала в Верховный Суд Украины через Высший специализированный суд заявление с требованием пересмотреть «политически мотивированный» приговор по «газовому» делу.

22 августа на пресс-конференции в Харькове другой защитник Тимошенко Сергей Власенко выразил убеждение, что сопротивление повторному рассмотрению «газового приговора» Тимошенко оказывается на всех уровнях судебной системы.

«Верховный Суд обязан отменить этот приговор в соответствии с украинским законодательством. Поэтому я очень жду решения Высшего специализированного суда, как же они нам откажут, чтобы не передавать дело в Верховный Суд. Если случится чудо и Высший специализированный суд признает, что их коллегия действовала незаконно и нужно передавать дело в Верховный Суд, я очень жду, как Верховный Суд нам откажет», - отметил Власенко с иронией.

Справка УНИАН. Тимошенко в октябре 2011 года была осуждена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году. С конца декабря 2011 года она отбывает срок в Качановской колонии в Харькове. С мая 2012 года из-за ухудшения здоровья Тимошенко находится на лечении в больнице «Укрзализницы» в Харькове.

30 апреля 2013 года Европейский суд по правам человека признал незаконным, политически мотивированным и своевольным арест Тимошенко 5 августа 2011 года в рамках судебного разбирательства так называемого "газового" дела.

Сразу после объявления решения Европейского суда страны Европейского Союза, США и международные организации призвали власть Украины немедленно его исполнить и освободить Тимошенко.

18 июля в пресс-службе Министерства юстиции заявили, что Украина исполнила решение ЕСПЧ по жалобе Тимошенко