Молодежки Фронта змин, ПРП, НРУ объединятся на базе Батькивщины

Всеукраинская молодежная общественная организация «Батькивщина Молодая», Всеукраинская общественная организация «Молодой Народный Рух», Молодежное крыло «Фронт Змин» и Молодежное крыло «Партии Реформы и Порядок» объявили о начале объединительных процессов и создания общей организационной структуры на базе ВМОО «Батькивщина Молодая».

Об этом председатель «Батькивщины Молодой» Иван Крулько сообщил во время пресс-конференции в УНИАН, посвященной подписанию меморандума об объединении.

«В Украине создается крупнейшая по численности и наиболее влиятельная молодежная организация», - сказал он, добавив, что молодежь приняла для себя важное решение, понимая, что «только вместе мы имеем возможность победить режим Януковича».

Кроме того, отметил Крулько, заданиями объединенных молодежных организаций является освобождение экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко и победа на президентских выборах-2015 единого кандидата от оппозиции.

Также организации берут на себя обязательство «защищать независимость Украины, территориальную целостность, государственный украинский язык, национальную идентичность и правдивую историю».

Крулько отметил, что организации быстро объединятся.

«Уже в ближайшей перспективе мы проведем объединительный съезд, на котором мы решим все те организационные вопросы, которые нужны для того, чтобы организация могла нормально и эффективно работать», - сказал он.

Также Крулько сообщил, что в ближайшее время «Батькивщина Молодая» продолжит формировать мобилизационные комитеты в высших учебных заведениях и объединять молодежь «на совместную борьбу». Кроме того, организация будет готовить молодых людей для работы на всех этапах избирательной кампании на президентских выборах.

«Сейчас мы формируем платформу, где каждый молодой украинец имеет возможность присоединиться. Те, кому не безразлично, что происходит сейчас в Украине. Этот меморандум, который подписывают четыре организации, мы не закрываем, он будет открыт к подписанию», - сказал Крутько.

Он выразил мнение, что разные молодежные организации, которые также «изберут для себя путь борьбы», приобщатся к подписанию этого меморандума.

Кроме того, Крулько сообщил, что «Батькивщина Молодая» планирует провести ряд международных акций в поддержку вступления Украины в Европейский Союз.