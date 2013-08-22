Из Конституции могут изъять понятие «Большой государственный герб»
00:09, 22 августа 2013Политика
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Конституционная ассамблея рассмотрит возможность изъять из Основного Закона понятие «Большой государственный герб».
Об этом сказал председатель ассамблеи, первый Президент Украины Леонид Кравчук, сообщает BBC Украина.
"В Конституции должны ввести одно понятие – герб, без малого или большого. Когда будем в октябре выносить на утверждение ассамблеи концепцию изменений Конституции, то предложу такой вариант", - сказал Кравчук.
По его мнению, нынешний малый герб должен получить полноправный статус.
"Было бы очень хорошо еще в начале Независимости узаконить большой герб. Однако этого не случилось, время упущено", - отметил экс-президент.
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