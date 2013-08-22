Из Конституции могут изъять понятие «Большой государственный герб»

Об этом сказал председатель ассамблеи, первый Президент Украины Леонид Кравчук, сообщает BBC Украина.

"В Конституции должны ввести одно понятие – герб, без малого или большого. Когда будем в октябре выносить на утверждение ассамблеи концепцию изменений Конституции, то предложу такой вариант", - сказал Кравчук.

По его мнению, нынешний малый герб должен получить полноправный статус.

"Было бы очень хорошо еще в начале Независимости узаконить большой герб. Однако этого не случилось, время упущено", - отметил экс-президент.