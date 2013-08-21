Кремль перед торговой войной объявил тендер на изучение ситуации в Украине

Как сообщает «Украинская правда», соответствующие заказы были размещены Управлением делами президента России еще 8 июля на сайте Госзакупок РФ.

Так, Кремль разместил заявки на подготовку аналитических докладов по трем темам: "Реформа местного самоуправления как фактор регионального развития на Украине", "Профсоюзные организации Украины как фактор социально-экономического развития государства", а также "Возможный экономический эффект от присоединения государств ближнего зарубежья к Таможенному союзу и Единому экономическому пространству".

Максимальная цена по этим трем лотам составляет 1,45 миллиона рублей.

Как отмечено в конкурсной документации, цель доклада о местном самоуправлении - это анализ последствий реформы местного самоуправления в Украине с точки зрения перспектив развития отношений центра, регионов и муниципалитетов.

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Согласно документам, это необходимо для совершенствования подходов к определению перспективных направлений расширения гуманитарного сотрудничества субъектов Российской Федерации с регионами Украины.

В докладе о профсоюзных организациях, Кремль интересует определение форм участия украинских профсоюзных организаций в реализации международных гуманитарных и правозащитных проектов в контексте решения задания по развитию институтов "народной дипломатии" на постсоветском пространстве.

"Цель - анализ степени и форм влияния профсоюзных организаций на развитие социально-экономических и политических процессов в Украине", - сказано в документе.

Целью третьего доклада относительно Таможенного союза является получение рекомендаций в контексте интеграционных процессов на евразийском пространстве.

"Цель - анализ экономических преимуществ и потерь из-за присоединения государств ближнего зарубежья к Таможенному союзу и Единому экономическому пространству, определение экономических факторов активизации интеграционных процессов на Евразийском пространстве для каждого государства региона", - сказано в документе.

В докладе должна быть оценка текущей экономической ситуации в государствах ближнего зарубежья и вероятный экономический эффект от их присоединения к ТС и ЕЭП.

Также должен быть анализ действующей в государствах ближайшего зарубежья нормативно-правовой базы, которая касается взаимодействия с ТС и ЕЭП.

Должны быть проанализированы возможные проблемы, риски и расходы для государств ближнего зарубежья в случае их присоединения к ТС и ЕЭП или использованию ими отдельных интеграционных инструментов, и предложены пути их преодоления.

В докладе должен быть прогноз сценариев экономического развития государств ближнего зарубежья в случае их присоединения к ТС и ЕЭП, должны быть просчитаны эффекты в социальной сфере от присоединения государств ближнего зарубежья к ТС и ЕЭП.

Также победитель тендера должен "подготовить заключения и практические рекомендации по выработке подходов к процессам взаимодействия России с государствами ближнего зарубежья по линии ТС и ЕЭП на текущий период".

Сроки выполнения работ - ноябрь 2013.