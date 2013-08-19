Египет закрыл границу с сектором Газа

Об этом РИА Новости сообщил представитель палестинского МВД Ислам Шахуан.

В ответ власти сектора Газа попросили не увязывать режим работы единственного на совместной границе перехода "Рафах"с ходом военной операции на Синайском полуострове. Цель кампании, которая продолжается около года с применением бронетехники, авиации и спецназа, - группировки радикальных исламистов, которые, как подозревают египтяне, могут получать помощь и убежище в соседнем палестинском анклаве.

По теме: Боевики убили на Синайском полуострове 25 египетских полицейских

"Египетские власти на неопределенное время закрыли "Рафах". Это осложняет ситуацию для выезжающих и въезжающих в Газу. Хотим обратиться к египетским властям с просьбой не связывать работу погранперехода с событиями в стране, так как он для нас является единственным", - сказал собеседник агентства.

В условиях израильской блокады "Рафах", который в последние месяцы работает с перебоями, остается единственными воротами во внешний мир для абсолютного большинства из полутора миллионов жителей палестинского анклава.

Причиной его очередного закрытия стал расстрел неизвестными боевиками двух микроавтобусов с египетскими полицейскими вблизи палестинской границы. При нападении, которое стало самым кровопролитным эпизодом синайской кампании, погибли 25 полицейских.