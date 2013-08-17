В Египте арестованы более тысячи "братьев-мусульман"

«Число задержанных членов "Братьев-мусульман" достигло 1004 человек, в том числе в Каире задержаны 558 человек», - передает Лента.ру со ссылкой на заявление полиции.

В пятницу, 16 августа, «Братья-мусульмане» провели в Каире и других городах Египта акции протеста против смещения с поста президента Мохаммеда Мурси, получившие название «Марш гнева».

В Каире в результате столкновений участников «Марша гнева» и полиции погибли не менее 80 человек. Вечером 16 августа «Братья-мусульмане» призвали сторонников Мурси проводить подобные акции протеста ежедневно.