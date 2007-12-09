В НАТО положительно восприняли сигнал от новой коалиции в Киеве

В штаб-квартире НАТО положительно восприняли сигнал о продолжении новой правительственной коалицией в Киеве курса на евроатлантическую интеграцию. Об этом сообщил генсек НАТО Яап де Хооп Схеффер после заседания комитета Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел, передает Немецкая волна.

Владимир Хандогий, который в настоящее время исполняет обязанности главы украинского МИД, зачитал генсеку НАТО коалиционное соглашение, которое было подписано украинскими политическими силами. По словам Яапа де Хооп Схеффера, в настоящем документе однозначно отмечается, каким путем собирается идти Украина – а именно в направлении евроатлантической интеграции. В то же время генеральный секретарь НАТО отметил, что в настоящее время нельзя назвать конкретные часовые рамки, когда Украина сможет присоединиться к организации. “Этот процесс не является привязанным к определенным календарным датам. Нельзя сказать, что будет какая-то встреча, или какой-то саммит и на нем будет принято соответствующее решение. Этот процесс основан на том, как успешно Украина будет воплощать реформы”, - сказал Яап де Хооп Схеффер. Сначала, отмечает генсек НАТО, в штаб квартире организации с нетерпением будут ожидать нового министра иностранных дел, чтобы убедиться в намерениях Киева. А затем о последующем развитии отношений будет идти речь во время заседания глав государств Украина -НАТО в рамках саммита в Бухаресте в апреле следующего года.