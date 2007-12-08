Коалиция, о невозможности создания которой говорили оппоненты, состоялась - Кириленко

Лидер фракции НУ-НС Вячеслав КИРИЛЕНКО заверяет, что не сожалеет о своем отказе от должности председателя Верховной Рады Украины в пользу Арсения ЯЦЕНЮКА.

Об этом он заявил в пятницу вечером в эфире программы «Свобода Савика Шустера» на телеканале «Интер».

В частности отвечая на вопрос, был ли смысл брать самоотвод в пользу А.ЯЦЕНЮКА, лидер фракции НУ-НС сказал: «Смысл был».

По словам В.КИРИЛЕНКО, самоотводом ему удалось достичь создания единой демократической коалиции. «Мне удалось достичь главного – коалиция демократических сил, о невозможности создания которой говорили наши оппоненты, состоялась», - сказал он.

В.КИРИЛЕНКО заверил, что коалиция сделает все возможное, чтобы начать продуктивную работу Верховной Рады. «Мы не являемся экстремистами, мы не думаем только о себе, мы уже в который раз предлагаем меньшинству начать конструктивную работу на благо Украины», - отметил В.КИРИЛЕНКО.