В Ужгороде поймали Мамочку Этуш - самую старую карманную воровку

Женщина мастерски ворует у прохожих деньги, кошельки, мобильные телефоны, несмотря на преклонный возраст.

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На днях в дежурную часть Ужгородского горотдела милиции обратилась 37-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что из бокового кармана детской коляски неизвестный похитил ее кошелек, в котором находились 1000 гривен, сообщили в УМВД Украины в Закарпатской области.

Потерпевшая пришла на рынок с 3-летней дочерью в коляске, чтобы купить ребенку обновку. На рынке заметила странную женщину, которая все время ее преследовала. То в одном месте встретятся, то в другом... При очередной встрече потерпевшая спросила странную бабушку, почему и ходит за ней, что ей нужно?. На что незнакомка спокойно ответила: «Это случайность, доченька ...».

Отсутствие своего кошелька потерпевшая обнаружила, когда хотела рассчитаться за покупки. Только теперь поняла, что ее преследовательница ходила за ней не просто так. Ее целью был кошелек, который потерпевшая положила в боковом кармане детской коляски.

Когда потерпевшая описала воровку, оперативники сразу поняли, о ком идет речь. Это их давняя знакомая - 79-летняя ужгородская бабушка с характерными большими глазами по прозвищу Мамочка. За плечами бабушки Етушкы более 20 судимостей. За многолетнюю «тяжелую» работу она получила большой воровской опыт. Свои навыки отточила так, что отсутствие кошельков пострадавшие обнаруживали не сразу. Кражи совершала в людных местах. Больше всего любила рынки. Разрезала сумки лезвием для бритья, которое держала между пальцами.

Сейчас воровка общается с правоохранителями. Жалуется, что больная - у нее клептомания. Мол, руки сами тянутся к чужим кошелькам. Сама мысль о них вызывает у нее сильное желание иметь украденный предмет - становится словно одержимой ...

Данное событие внесено в Единый реестр досудебных расследований и открыто уголовное производство по ч.1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража), что наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан, исправительными работами на срок до двух лет, или лишением свободы на срок до трех - сообщил заместитель начальника Ужгородского ГО УМВД Владимир Кувик.