Мэр Донецка думает, что ездить на работу на велосипеде - это народ смешить

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции на замечание журналистов, что мэры в Скандинавских странах добираются на работу на велосипеде, Лукьянченко сказал: «Мэры, где 1200 или 1600 жителей, безусловно, ездят на велосипедах. Если бы в Донецке была тысяча жителей или даже 5 тысяч, то я бы на велосипеде ездил круглые сутки».

По мнению мэра, в Донецке с миллионным населением ему невозможно ездить на работу на велосипеде, это выглядело бы смешно. «Я не хочу смешить народ… На велосипеде на любом я езжу, могу на отдыхе ездить. А на работу ездить, я думаю, это.… Я думаю, что мои коллеги из дальнего зарубежья, которые раньше это делали, ездили перед выборами, наверное», - объяснил Лукьянченко.

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В то же время, завтра, 15 августа, в Донецком горсовете намечено проведение круглого стола на тему «Концепция развития велосипедной инфраструктуры в Донецке», целью которого является развитие и популяризация велосипедного движения в городе.