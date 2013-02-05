Донецкому мэру не понравилась идея «закрыть, засыпать и забыть» о метро

Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции. Комментируя предложение губернатора «закрыть, засыпать и забыть» о донецком метро, мэр сказал, что «такие заявления о целесообразности или нецелесообразности (строительства метро) должны сказать специалисты». При этом он подчеркнул: «Но на сегодняшний день пока что человечество не придумало более цивилизованного вида транспорта в условиях города, чем метро. Поэтому это должны сделать специалисты по принципу «семь раз отмерь, один раз отрежь». Я хотел бы, чтобы донеччане имели цивилизованный транспорт в любое время года».

Мэр также сообщил, что Министерству инфраструктуры Украины были переданы предложения по строительству наземно-подземного метро в Донецке.

«Эти предложения - очень сложное сооружение. И я не могу сказать, что завтра или послезавтра оно будет. И следующий вопрос - все надземные метро, которые сегодня эксплуатируются, они эксплуатируются в более легких погодных условиях, чем в Украине… Там много вопросов, на которые нужно ответить», - объяснил А.Лукьянченко. Он напомнил, что по предварительным оценкам, такой проект подземно-наземного метро для Донецка может стоить около 8 млрд грн.

«Около 8 млрд грн, чтобы полностью задействовать те линии, которые сегодня есть», - отметил мэр. Он также рассказал, что в минувшую пятницу, 1 февраля, «получил проект программы развития метрополитенов в Украине на 2013-2015 годы», и донецкие специалисты сейчас его рассматривают.

«Мы его рассмотрим и согласуем. Но финансовых ресурсов со стороны государства пока что не выделено», - отметил А.Лукьянченко.

Как сообщал УНИАН, 4 февраля на пресс-конференции председатель Донецкой областной государственной администрации А.Шишацкий, комментируя ситуацию, которая сложилась на недостроенных объектах донецкого метро, высказал мнение, что строящееся метро в Донецке нужно «закрыть, засыпать и забыть».

«Я вообще сторонник полного закрытия этой темы. Надо выделить деньги один раз. Каждый год обходится в несколько десятков миллионов просто на поддержание того, что уже построено, - сказал А. Шишацкий. - А лучше выделить, грубо говоря, двухгодовой ресурс, который идет на содержание. Все это закрыть, засыпать и забыть. Признать просто. Вот я этого сторонник».

Справка УНИАН. Проект донецкого метро был разработан во времена СССР, в 1991 году вышло соответствующее постановление Кабинета министров Украины, а строительные работы начались в 1992 году.