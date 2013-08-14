В Индии из-за пожара ракеты и торпеды взорвались внутри субмарины

Построенная в России дизель-электрическая подводная лодка (ДЭПЛ) "Синдуракшак" ВМС Индии, которая в ночь на среду после взрыва и пожара затонула в порту Мумбаи, была в момент инцидента "полностью вооружена", пожар привел к детонации торпед и ракет на ее борту, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на источники в Минобороны Индии.

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По предварительным данным Минобороны, "взрыв произошел в отсеке вооружения", в котором находились торпеды и ракеты Club-S, сообщает РИА Новости.

При взрыве, как передает телеканал Zee News, "получила повреждения" и однотипная с "Синдуракшак" подводная лодка "Синдуратна".

Субмарина затонула, на поверхности остается лишь небольшая ее часть. На борту в момент инцидента, по данным ВМС, находились "примерно 18 человек", в настоящее время они могут быть заблокированы внутри субмарины. Идет спасательная операция, в ней задействованы водолазы. Пока они не смогли проникнуть в отсеки лодки.

"Синдуракшак", подлодка проекта 877 ЭКМ (по классификации НАТО - Kilo), была отремонтирована и модернизирована в российском северодвинском центре судоремонта "Звездочка", 29 апреля она пришла в Мумбаи. Она была заложена на "Адмиралтейских верфях" (Санкт-Петербург) в 1995 году по заказу ВМС Индии. Проект субмарины разработан Центральным конструкторским бюро морской техники "Рубин" (Санкт-Петербург). В июне 1997 года корабль был спущен на воду, а в декабре того же года передан заказчику.