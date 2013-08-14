В Индии из-за пожара ракеты и торпеды взорвались внутри субмарины
На место инцидента прибыл главком ВМС адмирал Д.К. Джоши, туда же направляется глава Минобороны А.К. Энтони. Министр сообщил, что взрыв "унес жизни нескольких моряков ВМС Индии".
Построенная в России дизель-электрическая подводная лодка (ДЭПЛ) "Синдуракшак" ВМС Индии, которая в ночь на среду после взрыва и пожара затонула в порту Мумбаи, была в момент инцидента "полностью вооружена", пожар привел к детонации торпед и ракет на ее борту, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на источники в Минобороны Индии.
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По предварительным данным Минобороны, "взрыв произошел в отсеке вооружения", в котором находились торпеды и ракеты Club-S, сообщает РИА Новости.
При взрыве, как передает телеканал Zee News, "получила повреждения" и однотипная с "Синдуракшак" подводная лодка "Синдуратна".
Субмарина затонула, на поверхности остается лишь небольшая ее часть. На борту в момент инцидента, по данным ВМС, находились "примерно 18 человек", в настоящее время они могут быть заблокированы внутри субмарины. Идет спасательная операция, в ней задействованы водолазы. Пока они не смогли проникнуть в отсеки лодки.
"Синдуракшак", подлодка проекта 877 ЭКМ (по классификации НАТО - Kilo), была отремонтирована и модернизирована в российском северодвинском центре судоремонта "Звездочка", 29 апреля она пришла в Мумбаи. Она была заложена на "Адмиралтейских верфях" (Санкт-Петербург) в 1995 году по заказу ВМС Индии. Проект субмарины разработан Центральным конструкторским бюро морской техники "Рубин" (Санкт-Петербург). В июне 1997 года корабль был спущен на воду, а в декабре того же года передан заказчику.