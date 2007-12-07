Луценко предлагает Раде скинуть Медведько

Сегодня в аппарате Верховной Рады Украины зарегистрировано представление, инициированное народным депутатом, членом фракции «Наша Украина – Народная Самооборона» Юрием ЛУЦЕНКО, о выражении недоверия генеральному прокурору Украины Александру МЕДВЕДЬКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Народной самообороны».

Как отмечает пресс-служба, представление зарегистрировано под номером 1145, его подписали свыше 180 народных депутатов фракций «Наша Украина – Народная самооборона» и Блока Юлии Тимошенко.

При этом пресс-служба напоминает, что согласно статье 85 пункта 25 Конституции Украины Верховная Рада имеет право выразить недоверие генпрокурору с его последующей отставкой. Для этого нужно собрать подписи 150 народных депутатов, после чего проект передается на регистрацию в аппарат Верховной Рады.