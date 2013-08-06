Кириленко расценивает заявление Царева как начало кампании против соглашения с ЕС

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «За Украину!».

«Заявление регионалов, что Соглашение с Европейским Союзом якобы противоречит Конституции Украины – это начало пропагандистской атаки на срыв подписания Соглашения об ассоциации. Это подтверждает и тот факт, что озвучил это заявление именно заместитель председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде, что однозначно говорит о том, что содержание заявления было согласовано на высшем уровне», - сказал Кириленко.

Также лидер партии «За Украину!» убежден, что эти заявления являются следствием недавнего визита в Украину Президента России Путина, от которого регионалы и получили команду начать кампанию по дискредитации соглашения об ассоциации с ЕС.

Как сообщал УНИАН, народный депутат Царев заявил в интервью «Форбс», что шесть пунктов Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом противоречат Конституции Украины. «У меня есть заключение юридической компании о том, что шесть пунктов Соглашения об ассоциации противоречат Конституции Украины. Если группа народных депутатов от ПР сделает обращение в Конституционный суд, он вынесет решение о неконституционности соглашения с ЕС. Коммунисты такое обращение с удовольствием подпишут. Это не значит, что Украина не сможет подписать ассоциацию – сможет, но только после изменений в Конституцию, а это небыстрая процедура», - сказал Царев.

Он также допустил, «что на последней встрече президентов в Севастополе Путин дал понять: Россия не сможет поддерживать Януковича в случае подписания Соглашения об ассоциации с ЕС».