Депутат предлагает создать ГБР (законопроект)

Законопроект инициировал народный депутат Андрей Кожемякин (ВО "Батькивщина").

Проект закона, текст которого размещен на сайте ВР, был зарегистрирован 1 августа.

В объяснительной записке отмечается, что Государственное бюро расследований предлагается определить государственным правоохранительным органом, который осуществляет досудебное расследование уголовных правонарушений, отнесенных к его подследственности уголовным процессуальным законодательством Украины.

Законопроектом предусмотрено возложить на бюро: задачи по защите личности, общества и государства от уголовных правонарушений; обеспечение быстрого, полного и беспристрастного проведения, в соответствии с законодательством, досудебного следствия в подследственных ему уголовных делах; участие в пределах своей компетенции в реализации государственной криминальной политики; осуществление административного производства по делам, связанным с коррупционными правонарушениями, которые совершаются лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или органов местного самоуправления; осуществление административного производства по делам, связанных с коррупционными правонарушениями, которые совершаются лицами, не являющимися государственными служащими, должностными лицами местного самоуправления, однако которые предоставляют услуги публичного характера (нотариусы, эксперты, аудиторы и другие).

Законопроект определяет структуру Государственного бюро расследования, правовой статус следственных бюро, порядок прохождения ими службы, вопросы правовой защиты и социальных гарантий следственных бюро, их денежного обеспечения, ответственность.

Автор отмечает, что реализация закона, в случае принятия, не будет нуждаться в дополнительных расходах из государственного бюджета, поскольку осуществляться за счет ассигнований, предусмотренных государственным бюджетом на финансирование деятельности органов прокуратуры, выполняющих функцию надзора за соблюдением и применением законов и функцию предварительного следствия.