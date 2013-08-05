Депутат назвал 5 способов отправить Тимошенко в Германию

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Харькове после встречи с Тимошенко сказал председатель фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк.

“Есть десятки путей, каким образом это сделать.

Один из таких вариантов - это международное соглашение,

другой вариант - это соответствующее решение суда,

третий вариант - это решение Министерства юстиции,

четвертый вариант - это решение Государственной пенитенциарной службы,

пятый вариант - это принятие соответствующего акта законодательства.

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Вариантов есть десятки, но принятие этого решения лежит исключительно в плоскости политической воли Президента Украины Виктора Януковича”, - подчеркнул Яценюк.

По его мнению, принятие Януковичем решения о лечении Тимошенко за рубежом “было бы ответственным политическим решением, и это устранило бы преграды на пути подписания соглашения с Европейским Союзом”.