Украина может закрыть дефицит Китая в зерновых – эксперт

Такое мнение высказал член Делового совета «Украина-Китай», генеральный директор инвесткомпании European Capital Management Вадим Браиловский, комментируя подписание «Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины» и «Синьцзянской производственно-строительной корпорацией» (Китай) меморандума о сотрудничестве по поддержке приоритетных проектов в сельском хозяйстве.

Указанный документ эксперт считает первым существенным достижением в направлении сбыта Украиной крупных партий сельскохозяйственной продукции Китаю.

«Китай ежегодно будет и дальше наращивать потребление зерна, а Украина – его производство, что делает последнее привлекательным для экспорта. На данный момент основной продукцией, поставляемой из Украины в азиатскую страну, являются кукуруза и подсолнечное масло. Также в перспективе Китай может закупать украинские пшеницу, ячмень и продукцию животноводства», – сказал он.

Кроме того, по словам эксперта, Украина может на порядок увеличить экспорт своей кукурузы в Китай. В этой связи он считает закономерной новость о том, что Китайская государственная компания COFCO закупила две партии украинской кукурузы общим объемом 120 тыс. т.

По мнению члена Делового Совета «Украина-Китай», Китай для Украины и далее будет интересен как потенциальный рынок сбыта сельскохозяйственной продукции.

«Рост ее потребления в Китае с каждым годом все больше превышает возможности внутреннего производства. Это связано с растущей урбанизацией страны, снижением объема ресурсов для сельскохозяйственного производства, а также экологическими проблемами, приводящими к истощению плодородных земель в Китае. Важно отметить, что для обеспечения необходимого КНР объема продукции, стране необходимо дополнительно около 50 млн. га пахотных земель», – заметил эксперт.

Напомним, что ранее «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» и «Синьцзянская производственно-строительная корпорация» (Китай) подписали меморандум о сотрудничестве по поддержке приоритетных проектов в сельском хозяйстве. Сумма китайских инвестиций в украинский агропромышленный комплекс составит более $2,6 млрд.