Янукович отказался от портфеля

Партия регионов готова работать в оппозиции. Коалицию демократических сил там считают временным явлением. Однако ПР настроена на конструктивное сотрудничество с новоизбранным Председателем Верховной рады Арсением Яценюком. Об этом Лидер Партии регионов Виктор Янукович рассказал в интервью «Коммерсант-Украина», сообщает сайт ПР.

«Избрание Главы Парламента продемонстрировало пример казарменной демократии. Это было унизительно для депутатов, - заявил Янукович. - И это лишь подтверждает тот факт, что сформированное парламентское большинство очень слабое и что внутри него очень много противоречий. В перспективе это не даст возможности коалиции работать эффективно, а значит, не смогут работать эффективно и избранные большинством представители органов власти. Вероятность того, что работа парламентской коалиции будет эффективной, приближена к нулю. В связи с этим политическая ситуация в Украине, на наш взгляд, прогнозируема – стабильности в обществе не будет».

Вместе с тем Янукович сказал, что в ПР заинтересованы, чтобы члены парламентского большинства как можно быстрее создали правительство. «Как только новый Кабинет Министров будет сформирован, мы в этот же день заявим о своем переходе в оппозицию». Но переход состоится, только когда будут избраны премьер-министр и правительство, уточнил и.о. премьера.

«Партия регионов не будет требовать себе какой-либо портфель. Я вам заявляю – мы не будем принимать участие в формировании органов исполнительной власти, - подчеркнул Янукович. - А вот на контрольные функции, которые должны быть у оппозиции, Партия регионов претендовать, естественно, будет. Что касается Парламента, будем требовать, чтобы соблюдался демократический, квотный принцип формирования комитетов. Что касается самих комитетов, мы хотим работать в тех, которые выполняют контрольную функцию.

В статусе оппозиции ПР не будет критиковать, выискивать просчеты в работе большинства и злорадствовать. Янукович обещает это. По его словам, «если мы посчитаем, что тот или иной закон не соответствует интересам общества, Партия регионов предложит альтернативные законопроекты. Обещаю, мы за этим будем пристально следить и добросовестно контролировать принятие решений».