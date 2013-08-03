Депутат угрожала журналисту расправой - начато уголовное производство

В Одесской области начато уголовное производство по факту угрозы убийством журналисту со стороны депутата Котовского горсовета.

Как сообщили УНИАН в прокуратуре Одесской области, депутат Котовского горсовета Наталья Войцеховская (Партия регионов) публично угрожала местному журналисту Сергею Ярошенко (псевдоним Левитаненко) физической расправой.

Как пояснили в прокуратуре, депутат обещала нанять бандитов, чтобы они расправились с журналистом.

Котовская районная прокуратура начала уголовное производство по ч. 1 ст. 129 УК Украины (угроза убийством).

Досудебное расследование поручено Котовскому райотделу милиции.

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В прокуратуре также сообщили, что за журналиста вступился депутат Верховной Рады Павел Кириленко (ВО «Свобода»), направивший соответствующий запрос в Генпрокуратуру.

Как пояснили УНИАН в пресс-службе Одесской областной организации ВО «Свобода», 30 июля Кириленко направил в Генеральную прокуратуру обращение с требованием проверить информацию о том, что 26 июля в городе Котовск Одесской области Войцеховская публично угрожала Левитаненко.

Как отмечается в запросе Кириленко, «поводом к угрозам, как утверждает журналист, стало то, что он от имени жителей микрорайона обратился в исполнительный комитет городского совета с жалобой на работу ЧП «НА-Добробут», обслуживающего жилой фонд. Его возглавляет госпожа Войцеховская».

«Однозначно, подобное поведение недопустимо для депутата и гражданина Украины в целом. Игнорирование этого факта и бездействие со стороны правоохранительных органов может причинить вред журналисту. Это будет расценено как воплощение в жизнь угроз депутата. Такое развитие события в итоге чревато продолжением Врадеевского восстания», - процитировали в пресс-службе запрос Кириленко.