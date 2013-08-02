Берлускони подарили еще месяц свободы

Прокурор Милана Фердинандо Помаричи подписал в пятницу порядок исполнения приговора с отсрочкой наказания Сильвио Берлускони, приговоренному к четырем годам по делу о финансовых махинациях в медийной группе Mediaset, сообщает РИА Новости со ссылкой на TMNews.

Кассационный суд Италии в четверг подтвердил обвинительный приговор Берлускони, согласно которому известный политик получил четыре года тюремного заключения, три из которых были ему прощены по закону об амнистии. Это решение верховного органа итальянского правосудия стало первым приговором для Берлускони, который не подлежит обжалованию.

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Как отмечает издание Corriere della Sera, у осужденного и его адвокатов есть месяц для того, чтобы запросить альтернативную тюрьме меру наказания - домашний арест или исправительные работы. В действительности же отсчет этих 30 дней начнется с 16 сентября, когда суд возобновит работу после лета, поясняет в свою очередь TMNews.

Помимо приказа об исполнении приговора прокуратура Милана должна направить в парламент страны запрос о снятии парламентской неприкосновенности с сенатора Берлускони. Специальный орган сената должен будет собраться на следующей неделе по этому вопросу, а затем вынести его на тайное голосование верхней палаты национального парламента.