Тимошенко сравнила Регионы с Саудовской Аравией, а БЮТ - с Испанией

10:27, 20 июня 2006
Политика
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Депутаты ищут аналогии между политикой и футболом

Депутаты  продолжают искать аналогий между политикой и футболом. В своем выступлении с парламентской трибуны лидер БЮТ упрекнула "Нашу Украину" в том, что она пытается играть на двух полях и с двумя командами одновременно. " Если бы наши футболисты делали так же - результат был бы прогнозируем", - сказала Тимошенко, - "Несложно догадаться, кто у нас ( за деньгами) Саудовская Аравия  , и кто (за профессионализмом) - Испания".

 

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