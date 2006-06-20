Тимошенко сравнила Регионы с Саудовской Аравией, а БЮТ - с Испанией

Депутаты продолжают искать аналогий между политикой и футболом. В своем выступлении с парламентской трибуны лидер БЮТ упрекнула "Нашу Украину" в том, что она пытается играть на двух полях и с двумя командами одновременно. " Если бы наши футболисты делали так же - результат был бы прогнозируем", - сказала Тимошенко, - "Несложно догадаться, кто у нас ( за деньгами) Саудовская Аравия , и кто (за профессионализмом) - Испания".