Тимошенко: за ассоциацию с ЕС персонально отвечает Янукович

Лидер украинской оппозиции Юлия Тимошенко выразила надежду, что Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом будет подписано в ноябре этого года во время Саммита Восточного партнерства в Вильнюсе.

Об этом заявила ее дочь Евгения Тимошенко после встречи с матерью в больнице в Харькове, сообщили УНИАН в пресс-службе ВО “Батькивщина”.

«Именно наше правительство вело переговоры относительно заключения Соглашения об ассоциации и в 2008 году начало переговоры относительно зоны свободной торговли между Украиной и ЕС», - передала слова Юлии Тимошенко Евгения.

«Я имею большую надежду, что все критерии, определенные Советом ЕС как необходимые для подписания Соглашения, будут выполнены правительством Януковича, что позволит подписать его в ноябре во время Саммита Восточного партнерства», - подчеркнула лидер оппозиции.

Она добавила, что «персональная ответственность за это и за судьбу Украины на ее пути к ЕС лежит именно на Януковиче».

Кроме того, Юлия Тимошенко отметила, что «в стране, которая хочет ассоциации с Европейским Союзом, не должно быть политических узников».