К Тимошенко в больницу приехали Кокс и Квасневский

Как передает корреспондент УНИАН, в 9.55 кортеж в составе четырех автомобилей в сопровождении одного автомобиля ГАИ заехал на территорию больницы.

Сторонники Тимошенко, которые сейчас дежурят перед медучреждением, встретили Кокса и Кваневского возгласами “Юле - волю!”.

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На проходной медучреждения дежурят около 10 работников милиции.

Как сообщал УНИАН, Кокс и Квасневский будут находиться в Украине 29-31 июля.

Квасневский и Кокс стали наблюдателями от Европарламента за судебными процессами над экс-премьер-министром Юлией Тимошенко и экс-министром внутренних дел Юрием Луценко.

Миссия Европарламента работает в Украине с июня 2012 года.