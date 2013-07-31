К Тимошенко в больницу приехали Кокс и Квасневский
10:23, 31 июля 2013Политика
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В центральную клиническую больницу “Укрзализныци” в Харькове для встречи с экс-премьер-министром Украины Юлией Тимошенко прибыли руководители Мониторинговой миссии Европейского парламента в Украине Пэт Кокс и Александр Квасневский.
Пэт Кокс и Александр Квасневский / Фото : Официальный сайт ВРУ
Как передает корреспондент УНИАН, в 9.55 кортеж в составе четырех автомобилей в сопровождении одного автомобиля ГАИ заехал на территорию больницы.
Сторонники Тимошенко, которые сейчас дежурят перед медучреждением, встретили Кокса и Кваневского возгласами “Юле - волю!”.
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На проходной медучреждения дежурят около 10 работников милиции.
Как сообщал УНИАН, Кокс и Квасневский будут находиться в Украине 29-31 июля.
Квасневский и Кокс стали наблюдателями от Европарламента за судебными процессами над экс-премьер-министром Юлией Тимошенко и экс-министром внутренних дел Юрием Луценко.
Миссия Европарламента работает в Украине с июня 2012 года.
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