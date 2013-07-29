Сегодня в Украину приедут Кокс и Квасневский
11:52, 29 июля 2013Политика
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Руководители Мониторинговой миссии Европейского парламента Пэт Кокс и Александр Квасневский будут находиться в Украине 29-31 июля.
Кокс и Квасневський проведут ближайшие дни в Украине
Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь Представительства ЕС в Украине Давид Стулик.
«Визит в Украину Миссии Кокса-Квасневского состоится 29-31 июля», - сказал Стулик.
Напомним, 26 июля директор Департамента информационной политики МИД Евгений Перебыйнис сообщил УНИАН, что руководители Мониторинговой миссии Европейского парламента в Украине Кокс и Квасневский приедут в Украину в конце июля.
Как сообщал УНИАН, Квасневский и Кокс стали наблюдателями от Европарламента за судебными процессами экс-премьер-министра Юлии Тимошенко и экс-министра внутренних дел Юрия Луценко.
Миссия Европарламента работает в Украине с июня 2012 года.
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