Сегодня в Украину приедут Кокс и Квасневский

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь Представительства ЕС в Украине Давид Стулик.

«Визит в Украину Миссии Кокса-Квасневского состоится 29-31 июля», - сказал Стулик.

Напомним, 26 июля директор Департамента информационной политики МИД Евгений Перебыйнис сообщил УНИАН, что руководители Мониторинговой миссии Европейского парламента в Украине Кокс и Квасневский приедут в Украину в конце июля.

Как сообщал УНИАН, Квасневский и Кокс стали наблюдателями от Европарламента за судебными процессами экс-премьер-министра Юлии Тимошенко и экс-министра внутренних дел Юрия Луценко.

Миссия Европарламента работает в Украине с июня 2012 года.