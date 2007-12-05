В 2006 году Яценюк заработал больше полумиллиона

Доход новоизбранного спикера Верховной Рады Арсения Яценюка в 2006 году составил 730 529 грн.

Как сообщает Обозреватель, об этом говориться в его декларации о доходах, которая вчера была роздана журналистам в парламенте.

Из них 192 170 грн. значится как заработная плата. Все остальное – дивиденды, проценты, роялти.

Помимо этого размер дохода членов семьи спикера в этом же году составил 140 770 грн. Они получены опять же от дивидендов, процентов, роялти. Также материальная помощь в 1943 грн. и страховое возмещение в размере 14 098 грн. Доход же от предпринимательской деятельности составил 78 780 грн.

Также Яценюку принадлежат: земельный участок, жилой дом, квартира, дача.

Спикер имеет два высших образования и степень кандидата экономических наук. Из иностранных языков владеет английским. В 18 лет стал президентом юридической фирмы «ЮРЕК ЛТД» в городе Черновцы. А в 27 лет был назначен министром экономики Автономной Республики Крым. Через четыре года (2005 г.) – министр экономики Украины. Еще через два года (2007г.) назначен министром иностранных дел Украины.

Напомним, 4 ноября, на вечернем заседании Верховной Рады Украины шестого созыва, Арсений Яценюк объявлен новым спикером. В соответствии с результатами тайного волеизъявления за кандидатуру Арсения Яценюка проголосовало 227 народных депутатов.