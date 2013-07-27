Путин прилетел в Киев

Президент России Владимир Путин прибыл в Киев для участия в торжествах по случаю 1025-летия крещения Киевской Руси.

Как передает РИА «Новости», ожидается, что из аэропорта глава Российского государства отправится в центр украинской столицы - к Владимирской горке, где по преданию в 988 году святой князь Владимир крестил свою дружину и киевлян, положив тем самым начало христианизации Киевской Руси. У памятника Крестителю пройдет молебен, в котором примут участие Президент Украины Виктор Янукович, главы государств и делегации из стран, в которых преобладают православные верующие, предстоятели и представители поместных православных церквей.

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По окончании молебна Путин и Янукович проведут беседу, в ходе которой обсудят перспективы развития двусторонних отношений.

После этого запланирована встреча президента России с членами священного синода Украинской православной церкви Московского патриархата, в ходе которой Путин вручит иерархам награды.

Президент России также планирует посетить Успенскую Киево-Печерскую Лавру - древнейший монастырь на территории Киевской Руси, основанный в середине XI века.

Завтра, 28 июля, президент России прибудет в Севастополь, где примет участие в торжествах по случаю дня Военно-морского флота.