Рыбак: Нет такого государства, где любят власть

Об этом он сказал в интервью 5 каналу, отвечая на замечание журналиста о том, что согласно социологическим исследованиям, доверие к власти в Украине низкое, сообщает Украинская Правда.

"А вы можете привести пример, где власть любят? Хоть одно государство можете привести? Такого государства нет", - сказал спикер.

Также Рыбак считает, что рейтинг президента Виктора Януковича больше, чем у любого из оппозиции.

"Сегодня опросы и рейтинги, которые вы приводите ... сколько бы оппозиция не блокировала, а уровень доверия и рейтинг президента значительно выше, чем у каждого из оппозиционных фракций", - добавил спикер.

Напомним, социологическое исследование, проведенное GfK Ukraine в апреле 2013 года в рамках Регулярного исследования электоральных настроений населения, показало, что в то время Янукович и Кличко получили бы равное количество голосов на президентских выборах.