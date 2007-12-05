Как Яценюк становился спикером (фоторепортаж)
Развитие событий в парламенте 4 декабря
227 голосов - "за". У Верховной Рады есть председатель - 33-летний Арсений Петрович Яценюк. На пути к результату были печальноизвестные интриги в Нашей Украине, многочисленные консультации в Секретариате и вне его, разговоры о "техническом" кандидате, отпор коммунистов и регионалов (вплоть до уничтожения бюллетеня Киселевым) и, думается, еще много чего, что известно лишь очень узкому кругу людей...
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Фото УНИАНи сайта "Украинская правда"
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