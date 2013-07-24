Нацкомиссия по вопросам морали думает, что в телевизоре слишком много водки

Как отмечается в переданном УНИАН сообщении Нацкомиссии, в первом квартале 2013 года Национальной комиссией проанализирован телевизионный контент на предмет соблюдения законодательства в сфере защиты общественной морали при распространении информационных материалов телевещателями, которые действуют на территории Украины, в частности ТРК «Студия «1+1» в форме ООО, ООО «Новый канал», ООО «Телерадиокомпания «Украина», ПАО «Телекомпания «ТЕТ», ООО «Международная коммерческая телерадиокомпания» (ICTV), ПАО «Телеканал «Интер», ООО «ТелеОдин», Предприятия с иностранными инвестициями в форме ООО «Телерадиокомпания «НБМ», ПАО «Международный Медиа Центр-СТБ», ООО «Телерадиоорганизация «Мульти Медиа Сервис» (К1), телеканалы НТН, ПлюсПлюс, Пиксель.

Невзирая на то, что большинство телеканалов являются подписантами Хартии о партнерстве ради информационных прав и свобод и защиты общественной морали, во время анализа выявлены нарушения ими ст. 22 Закона Украины «О рекламе», а именно - демонстрирование во временной промежуток с 06.00 до 23.00 рекламы знаков для товаров и услуг, под которыми выпускаются алкогольные напитки, с изображением бутылки (полностью или частично) и надписью «спонсор показа».

В то же время отмечается, что, по сравнению с началом 2013 года, телеканалы уменьшили общее количество рекламы знаков для товаров и услуг, под которыми выпускаются алкогольные напитки, однако такая реклама появляется в эфире каналов в дневное время сразу после детских передач, в частности, ООО «Новый канал» после детской программы Teentime в период с 14.00 до 15.00 рекламировал торговые марки «Цельсий», «Перепілка» и тому подобное.

Не выявлено нарушений действующего законодательства в сфере защиты общественной морали во время трансляции детских программ телеканалами ПлюсПлюс, Пиксель.

Во время анализа специалистами аппарата Национальной комиссии также зафиксировано, что телеканал НТН отказался от дневного повтора сериалов, которые идут в эфире телеканала после 21.00 и рассчитаные на взрослую аудиторию.

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“В целом, результаты анализа соблюдения законодательства в сфере защиты общественной морали при распространении информационных материалов телевещателями свидетельствуют о частичном уменьшении рискованной для детей и молодежи информации в телеэфире Украины, однако ответственность владельцев телеканалов не должна ограничиваться единичными случаями учета требований действующего законодательства в сфере защиты общественной морали”, - отмечается в сообщении Нацкомиссии.