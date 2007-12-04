Яценюк обещает как можно быстреее сделать Тимошенко премьером
17:45, 04 декабря 2007Политика
1440
Кандидат в спикеры назвал ключевые элементы
|Арсений Яценюк
Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЯЦЕНЮК заявил сегодня в ВР, отвечая на вопросы народных депутатов.
А.ЯЦЕНЮК отметил, что ключевым элементом формирования коалиции является не только подписание соглашения и избрание председателя ВР, но и формирование всех органов исполнительной власти.
«Чем быстрее будет сформировано правительство и чем быстрее мы подадим кандидатуру Юлии ТИМОШЕНКО на должность премьер-министра, тем будет лучше результат 2008 года», - сказал А.ЯЦЕНЮК.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter