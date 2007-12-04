Яценюк обещает как можно быстреее сделать Тимошенко премьером

Кандидат на должность председателя Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК считает необходимым в кратчайшие сроки сформировать новое демократическое правительство.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЯЦЕНЮК заявил сегодня в ВР, отвечая на вопросы народных депутатов.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что ключевым элементом формирования коалиции является не только подписание соглашения и избрание председателя ВР, но и формирование всех органов исполнительной власти.

«Чем быстрее будет сформировано правительство и чем быстрее мы подадим кандидатуру Юлии ТИМОШЕНКО на должность премьер-министра, тем будет лучше результат 2008 года», - сказал А.ЯЦЕНЮК.