На Сумщине снова отложили выборы - нет денег

Внеочередные выборы в Сумской областной совет отложены на неопределенный срок.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе облсовета, такое решение приняла Сумская областная избирательная комиссия, заседание которой состоялось в понедельник, 22 июля. Согласно сообщению, во время заседания был рассмотрен лишь один вопрос: об отсрочке назначения повторных выборов депутатов в Сумской областной совет по одномандатным мажоритарным избирательным округам №14 и №40.

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Решение об отсрочке выборов было принятое из-за невозможности финансирования предвыборной кампании.

«Начальник Главного финансового управления Сумской облгосадминистрации Евгений Южаков отмечал, что средств в областной казне для финансирования предвыборной кампании нет. Он заявил, что первый раз от избирательной комиссии поступило предложение о выделении 1 млн 800 тыс. грн на эти цели, конечная сумма составила 3 млн 200 тыс. грн. Постановление №25 от 22 июля 2013 года будет направлено ЦИК, председателю Сумской облгосадминистрации, председателю Сумского областного совета и директору Департамента финансов облгосадминистрации», - отмечает пресс-служба облсовета.

Как сообщал УНИАН, повторные выборы в Сумской областной совет назначались дважды: на 14 апреля и 14 июля, но ни разу они не состоялись из-за отсутствия средств в областной казне на эти цели. Оба раза областная избирательная комиссия признавала промежуточные выборы не состоявшимися.

Справка УНИАН. Необходимость в проведении промежуточных выборов в Сумской облсовет возникла в двух избирательных округах области – №14 (г. Конотоп и Конотопский район) и №40 (Ковпаковский район г. Сумы), поскольку депутат облсовета от округа № 14 Анатолий Вербовик летом 2012 году погиб в автокатастрофе, а депутат от округа №40 Владимир Шульга стал народным депутатом Украины.