Пресс-конференция на тему проведения конкурса «Серебряное перо - 2013»

24 июля 2013 года в 12.00 в помещении пресс-центра Национального союза журналистов Украины (Крещатик, 27-я) состоится пресс-конференция, посвященная проведению ХІІ Международного открытого творческого конкурса журналистов « Серебряное перо - 2013 ».

В пресс-конференции примут участие: Олег Наливайко - председатель НСЖУ, Вадим Волченко - председатель Республиканского комитета Автономной Республики Крым по информации; Людмила Хорошилова - председатель Крымской республиканской организации НСЖУ; Людмила Мех - президент общественной организации «Журналистская инициатива»).

Во время пресс-конференции планируется подписание меморандума о сотрудничестве между Национальным союзом журналистов Украины и Республиканским комитетом Автономной Республики Крым по информации.

Справка: Международный творческий конкурс «Серебряное перо» является ежегодным. В конкурсе могут принять участие журналисты, работающие в средствах массовой информации, интернет-изданиях Украины, Автономной Республики Крым, а также представители зарубежных СМИ.

Итоги конкурса будут объявлены в октябре в г. Судак.