Костенко не исключает, что спикером станет Плющ

Лидер Украинской народной партии Юрий Костенко, народный депутат от блока «Наша Украина – Народная самооборона» не исключает, что спикером парламента может стать Иван Плющ. Об этом он сказал в интервью «Главреду». «У нас все может быть. Вы же видите, как развивается политика», - сказал Костенко.

В то же время он отметил: «Иван Степанович имеет колоссальный опыт организации ситуативных голосований с учетом того, что в парламенте всегда было левое большинство, а нужно было принимать правые решения. В такой ипостаси он мог быть эффективным спикером, но это первая Верховная Рада, которая четко по идеологическому принципу формируется на большинство и меньшинство. В позициях блоков БЮТ и НУНС все-таки есть больше европейского, демократического, чем у Регионов и коммунистов, которые четко показали, что они ориентируются на Россию и ее систему ценностей. Поэтому в такой ситуации, по моему мнению, Ивану Степановичу на должности главы Верховной Рады было бы очень трудно создавать ситуативные большинства под голосование и непопулярных, и национальных законов, которые нужны для развития украинской Украины».